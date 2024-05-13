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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki Beyzanur Korkmaz alevlerin arasında kaldı!

        9 yaşındaki Beyzanur alevlerin arasında kaldı!

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan 9 yaşındaki Beyzanur Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 2 çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 08:28 Güncelleme: 13.05.2024 - 08:28
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        9 yaşındaki Beyzanur alevlerin arasında kaldı!
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        Kütahya'da edinilen bilgiye göre, Altıntaş merkez Hürriyet Mahallesi Çiğdem Sokak'ta Engin Korkmaz’a ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı.

        YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

        İHA'da yer alan habere göre yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yüzünde ve vücudunda oluşan yanıklarla ağır yaralanan Beyzanur Korkmaz (9), Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        BURSA'YA SEVK EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

        Küçük kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        İKİ ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

        Yaralı 8 aylık E.E.K. ve 6 yaşındaki F.K. de ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        #Kütahya
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