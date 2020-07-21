Dokuztaş nasıl oynanır, Dokuztaş için neler gereklidir gibi sorulara cevaplar arayacağız.
Dokuztaş nasıl oynanır?
Şimdiki nesil ellerinden telefon tablet maalesef ki düşürmüyor. Eskiden olan oyunlar o kadar güzeldi ki çocuklar sokaklarda özgürce istedikleri oyunu oyna ya biliyorlardı. Fakat gelişen teknoloji ile çocukların alanları o kadar kısıtlandı ki artık oyun nedir bilmez oldular. Şimdi sizlere dokuztaş nasıl oynanır dokuztaş için neler gereklidir bunları anlatmaya çalışacağız.
Dokuztaş için neler gereklidir?
Bu oyun en az 6 kişi ile oynanır. Oyun için 9 tane orta büyüklükte yastıklar gerekir yastık taşlar üst üste koyulabilir olmalı Bir de bunları için top lazım. Dokuztaş için grubumuz ikiye ayrılır gruptaki kişi sayısı eşit olmalı ki kavga çıkmasın. Sonra sayışma yöntemi ile çıkan grup ebe sayılır. Ebe olan grup 9 taşı üst üste düzgün bir şekilde sıralayıp on adım geriye gider. Geriye gidilen yere bir çizgi çekilir ve her iki grupta çizginin olduğu yere gelir. Ebe grubundaki kişiler topuğu sırayla taşların üstüne atarak yıkmaya çalışırlar. Ama ebe olan grubun 3 üyesi de taşları yıkamazsa diğer gruba geçilir. Ama taşları yıkarsa oyu tekrar başlar. Taşları dizen grup kaçarken başka grup hemen topu alıp ellerindeki topla taşları devirmeye, grubun üyelerini hızlı bir şekilde vurmaya çalışır. Taşları deviren grubun hedefi vurmadan taşları aynı şekilde tekrar üst üste dizmektir amaç. Topla vurulan kişi oyundan çıkar, kalanlar taşları topla vurulmadan kaçmaya çalışırlar eğer 9 taşı üst üste düzgün bir şekilde dizerse oyunu kazanırlar. Yanına kâğıt, kalem alınarak kimin kazandığı yazılır. Ama taşlar dizilmeden grubunun tüm üyeleri vurulursa oyun yeniden başlar.
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