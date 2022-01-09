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9 Ocak Pazar TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler, filmler var? Kanal D, Fox TV, Star Tv, ATV, TRT 1, TV8 ve Show TV yayın akışı listesi

Haftanın son gününü evinde geçirecek milyonlarca vatandaşımız, şimdiden bu akşam televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve programların olduğunu merak ediyor. Peki bu akşam hangi diziler, filmler ve programlar var? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Kanal D, Fox TV, Star Tv, ATV, TRT 1, TV8 ve Show TV yayın akışı listesi...

09.01.2022 - 13:02 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 9 Ocak Pazar akşamı evde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 9 Ocak Pazar TV'de neler var sorusunu araştırıyor. Hafta başından beri pek çok dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu akşam TV'de neler var sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. İşte 9 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...

  • TRT 1 TV YAYIN AKIŞI 

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:45 Yeşil Deniz

    08:35 Payitaht "Abdülhamid"

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

    13:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

    17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Teşkilat (Altyazılı)

    00:15 3'Te 3

    01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

    04:05 3'Te 3

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI 

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 En Büyük Şaban

    22:00 Gülen Gözler

  • ATV YAYIN AKIŞI 

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

    11:15 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken

    13:00 Destan

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Elysium: Yeni Cennet

  • FOX TV YAYIN AKIŞI 

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Mahkum

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 Evlilik Hakkında Her Şey

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Maske Kimsin Sen?

    22:30 Yasak Elma

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