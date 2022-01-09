9 Ocak Pazar akşamı evde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 9 Ocak Pazar TV'de neler var sorusunu araştırıyor. Hafta başından beri pek çok dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu akşam TV'de neler var sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. İşte 9 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...