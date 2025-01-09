9 OCAK TARİHİNDE DÜNYA GENELİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yaş Antlaşması (1792): Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında beş yıl süren savaşın ardından Yaş Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti.

Osmanlı’ya “Hasta Adam” Yakıştırması (1853): Rus Çarı I. Nikolay, Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa’nın “hasta adamı” olarak tanımladı. Bu ifade, dönemin diplomatik ilişkilerinde ve tarihin seyrinde önemli bir yere sahiptir.

Mısır’da İlk Tren (1900): Kahire demiryolu tamamlanarak hizmete açıldı. Bu, Mısır’ın modernleşme sürecindeki önemli adımlardan biriydi.

Lazio’nun Kuruluşu (1900): İtalya’nın köklü futbol kulüplerinden Lazio, Roma’da kuruldu. Kulüp, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol gibi birçok branşta faaliyet göstermektedir.

Moskova’da Kışlık Saray Protestosu (1905): İşçilerin Kışlık Saray’a yürüyüşü sırasında askerlerin ateş açmasıyla birçok kişi hayatını kaybetti. Bu olay, Rusya tarihindeki devrimci hareketlerin başlangıçlarından biri olarak kabul edilir.

Seddülbahir Muharebeleri’nin Sona Ermesi (1916): Çanakkale Savaşı’nın önemli aşamalarından biri olan Seddülbahir Muharebeleri, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

Gelibolu Yarımadası’nın Temizlenmesi (1916): İtilaf Devletleri, Osmanlı direnişi karşısında Çanakkale’den çekildi. Bu zafer, milli mücadelenin ilham kaynaklarından biri olmuştur.

Hatay Dörtyol’un Kurtuluşu (1922): Fransız işgaline karşı ilk kurşunun atıldığı yer olan Dörtyol, 9 Ocak 1922’de işgalden kurtuldu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Açıldı (1936): Türkiye’nin ilk üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Atatürk’ün katılımıyla eğitim-öğretime başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Açıldı (1951): New York’ta bulunan BM Genel Merkezi, uluslararası ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak faaliyete geçti.

Basın İlan Kurumu Kuruldu (1961): Türkiye’de gazetecilik faaliyetlerini düzenlemek ve ilan yönetimini sağlamak amacıyla Basın İlan Kurumu kuruldu.

ODTÜ’nün Bir Ay Süreyle Kapatılması (1969): Amerikan Büyükelçisi Robert Komer’in makam aracının öğrenciler tarafından yakılması üzerine ODTÜ bir ay süreyle tatil edildi.

Nâzım Hikmet’in Vatandaşlıktan Çıkarılmasının İptali (2009): Büyük şair Nâzım Hikmet, 1951’de Türk vatandaşlığından çıkarılmıştı. 2009 yılında bu karar iptal edildi ve şair yeniden Türk vatandaşlığına alındı.