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        Haberler Bilgi Gündem 9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da ne oldu, anlamı ne? 9 Nisan tarihinde yaşanan olaylar neler?

        9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da ne oldu, anlamı ne?

        "9 Nisan ne günü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 9 Nisan'da ne oldu? İşte 9 Nisan'da tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 00:05 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:05
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        • 1

          Tarih boyunca 9 Nisan, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 9 Nisan’da meydana gelen dikkat çekici olaylar...

        • 2

          9 NİSAN NE GÜNÜ?

          1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.

          1932 - İlk Türk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.

          1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

          1940 - II. Dünya Savaşı: Almanya; Danimarka ve Norveç istilasına başladı.

          1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

          1945 - II. Dünya Savaşı: Königsberg Kuşatması sona erdi.

          1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.

          1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.

        • 3

          1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.

          1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

          1967 - Bugüne kadar 10.575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.

          1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

          1979 - Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

          1982 - Anıtkabir Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Anıtkabir Komutanlığına bağlandı.

          1985 - Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

          1991 - Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.

        • 4

          1991 - Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan otobüs, akli dengesi bozuk bir şahıs tarafından Vezneciler Hamidiye Oteli önünde kundaklandı. Olayda, 5'i çocuk 33 kişi yanarak can verdi.

          2003 - Irak'ın ABD önderliğindeki Koalisyon Güçleri tarafından işgalinin başlamasından birkaç hafta sonra Bağdat düştü.

          2011 - Alphen Aan den Rijn Alışveriş Merkezi Saldırısı: Amsterdam'ın 33 km güneybatısındaki Alphen aan den Rijn'de altı kişi Ridderhof Alışveriş Merkezi'ne giren bir katil tarafından öldürüldü.

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