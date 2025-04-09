9 Nisan ne günü? 9 Nisan'da ne oldu, anlamı ne?
"9 Nisan ne günü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 9 Nisan'da ne oldu? İşte 9 Nisan'da tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...
- 1
Tarih boyunca 9 Nisan, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 9 Nisan’da meydana gelen dikkat çekici olaylar...
- 2
9 NİSAN NE GÜNÜ?
1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.
1932 - İlk Türk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.
1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.
1940 - II. Dünya Savaşı: Almanya; Danimarka ve Norveç istilasına başladı.
1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.
1945 - II. Dünya Savaşı: Königsberg Kuşatması sona erdi.
1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.
1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.
- 3
1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.
1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.
1967 - Bugüne kadar 10.575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.
1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
1979 - Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.
1982 - Anıtkabir Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Anıtkabir Komutanlığına bağlandı.
1985 - Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
1991 - Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.
-
- 4
1991 - Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan otobüs, akli dengesi bozuk bir şahıs tarafından Vezneciler Hamidiye Oteli önünde kundaklandı. Olayda, 5'i çocuk 33 kişi yanarak can verdi.
2003 - Irak'ın ABD önderliğindeki Koalisyon Güçleri tarafından işgalinin başlamasından birkaç hafta sonra Bağdat düştü.
2011 - Alphen Aan den Rijn Alışveriş Merkezi Saldırısı: Amsterdam'ın 33 km güneybatısındaki Alphen aan den Rijn'de altı kişi Ridderhof Alışveriş Merkezi'ne giren bir katil tarafından öldürüldü.