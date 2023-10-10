Polonya'nın en uzun köylerinden biri: Suloszowa
Polonya'nın güneyinde yer alan Suloszowa köyü, 9 kilometre uzunluğunda! 'Küçük Toskana' olarak da anılan köy, ülkenin en uzun köylerinden biri olarak biliniyor
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Polonya'nın güneyinde yer alan Suloszowa, 9 kilometre uzunluğundaki tek bir yolun etrafına dizilmiş evleri ile ülkenin en uzun köylerinden biri olarak biliniyor.
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Etrafındaki tarım arazileri nedeniyle 'Küçük Toskana' olarak da anılan köy, bölgedeki popüler destinasyonlardan bir tanesi.
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Daily Mail'in haberine göre kırmızı ve mavi çatılı küçük evleri, upuzun bir yolla ayrılan tarlalarıyla Suloszowa köyü, tabloları andırıyor.
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Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı köy giderek popülerleşen Ojcowski Ulusal Parkı'nın da bir parçası.
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Suloszowa köyü, 16. yüzyılda Polonya Krallığı'nı temsil eden aristokrat bir subay tarafından kuruldu.
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Krakow şehrine bir saat uzaklıkta bulunan köy, turizmiyle öne çıkıyor.
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Ziyaretçiler yerel kayalıkları, vadileri ve 400'den fazla mağarayı keşfetmek için Suloszowa'ya akın ediyor.
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'Küçük Toskana' olarak adlandırılan köyün bir ucunda sıra dışı bir kaya oluşumu yer alıyor. Bu kayalığın tepesinde ise 14. yüzyıldan kalma bir kale bulunuyor.
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Ayrıca gökyüzüne doğru uzanan 98 metre yüksekliğindeki kireç taşı sütunu olan 'Herkül'ün Sopası' da burada görülmesi gereken yerlerden.
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Kayalıkların altında, şirin evler küçük dolambaçlı bir yolu kucaklıyor.
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Tarımla öne çıkan köyün genç nüfusu çalışmak için yurt dışına ya da büyük şehirlere gidiyor.
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Köyün geri kalanı için ise 'çilek ve patates günleri' gibi etkinlikler düzenliyor.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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