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        Haberler Yaşam 9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor

        Polonya'nın en uzun köylerinden biri: Suloszowa

        Polonya'nın güneyinde yer alan Suloszowa köyü, 9 kilometre uzunluğunda! 'Küçük Toskana' olarak da anılan köy, ülkenin en uzun köylerinden biri olarak biliniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:21
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        • 1

          Polonya'nın güneyinde yer alan Suloszowa, 9 kilometre uzunluğundaki tek bir yolun etrafına dizilmiş evleri ile ülkenin en uzun köylerinden biri olarak biliniyor.

        • 2

          Etrafındaki tarım arazileri nedeniyle 'Küçük Toskana' olarak da anılan köy, bölgedeki popüler destinasyonlardan bir tanesi.

        • 3

          Daily Mail'in haberine göre kırmızı ve mavi çatılı küçük evleri, upuzun bir yolla ayrılan tarlalarıyla Suloszowa köyü, tabloları andırıyor.

        • 4

          Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı köy giderek popülerleşen Ojcowski Ulusal Parkı'nın da bir parçası.

        • 5

          Suloszowa köyü, 16. yüzyılda Polonya Krallığı'nı temsil eden aristokrat bir subay tarafından kuruldu.

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          Krakow şehrine bir saat uzaklıkta bulunan köy, turizmiyle öne çıkıyor.

        • 7

          Ziyaretçiler yerel kayalıkları, vadileri ve 400'den fazla mağarayı keşfetmek için Suloszowa'ya akın ediyor.

        • 8

          'Küçük Toskana' olarak adlandırılan köyün bir ucunda sıra dışı bir kaya oluşumu yer alıyor. Bu kayalığın tepesinde ise 14. yüzyıldan kalma bir kale bulunuyor.

        • 9

          Ayrıca gökyüzüne doğru uzanan 98 metre yüksekliğindeki kireç taşı sütunu olan 'Herkül'ün Sopası' da burada görülmesi gereken yerlerden.

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          Kayalıkların altında, şirin evler küçük dolambaçlı bir yolu kucaklıyor.

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          Tarımla öne çıkan köyün genç nüfusu çalışmak için yurt dışına ya da büyük şehirlere gidiyor.

        • 12

          Köyün geri kalanı için ise 'çilek ve patates günleri' gibi etkinlikler düzenliyor.

        • 13

          *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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