9 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Baba" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Hemen belirtelim ki sonuçlar açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağızç