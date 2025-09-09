Habertürk
        9 Eylül ne günü? Bugün dünya ne günü? İzmir'in kurtuluşunun anlam ve önemi nedir?

        Bugün ne günü? 9 Eylül tarihinde yaşanan önemli olaylar

        Eylül ayında 8 gün geride kalırken, 9 Eylül tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda 9 Eylül tarihinde yaşanan önemli olayları haberimizde bir araya getirdik. İşte 9 Eylül'ta dünyada kutlanan özel günler...

        Giriş: 09.09.2025 - 00:06 Güncelleme: 09.09.2025 - 00:06
        • 1

          Ağustos ayında 19. güne girildi. Bu kapsamda 9 Eylül'ta dünyada kutlanan günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratman adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, "9 Eylül ne günü, bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...

        • 2

          9 EYLÜL NE GÜNÜ?

          Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhası idi. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak tarihî "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi.

          Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos, Trikupis Afyonlu Ahmet Çavuş tarafından tutsak edildi.

        • 3

          İZMİR'İN KURTULUŞUNUN ÖNEMİ NEDİR?

          Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar Türk ordusu için hayati önem taşıyan diğer stratejik hedeflerde İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlatmış; Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazanmıştır.

