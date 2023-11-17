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        Haberler Yaşam 9 çocuğa sahip 30 yaşındaki fenomen günlük hayatlarını paylaşarak sosyal medyada ilgi çekiyor

        9 çocuğa sahip 30 yaşındaki fenomen günlük hayatlarını paylaşarak sosyal medyada ilgi çekiyor

        Chloe Dunstan henüz 30 yaşında olmasına rağmen 9 çocuk annesi. Şu anda hamile olan genç kadın 2024 yılında ailenin onuncu üyesini kucağına alacak. Geniş bir aileye sahip olan çift günlük yaşamlarını sosyal medyada paylaşarak ilgi çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 20:55 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:55
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        • 1

          30 yaşında 9 çocuğa sahip olduğunuzu düşünebilir misiniz? İşte, bu Chloe ve Rohan Dunstan'ın hayatı!

          Chloe ve eşi Rohan'ın 9 çocuğu var ve Şubat 2024'te aileye bir bebek daha eklenecek.

        • 2

          Ailenin Youtube'da bir kanalı var günlük hallerini hem buradan hem de Instagram hesaplarından paylaşıyorlar. Genç kadın ilk kez 19 yaşında anne oldu; üç bebekten sonra üçüz ve beş yıl aradan sonra da ikiz çocuklarını kucağına aldı. Ardından dokuzuncu çocuğunu kucağına alan çift şimdi 10. bebek için gün sayıyor.

        • 3

          Chloe, 2016 yılında üçüz doğurduktan kısa bir süre sonra hayatları hakkında vlog çekmeye başladı. Kalabalık bir aile olarak günlük rutinlerinin oldukça kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz.

        • 4

          Örneğin, Chloe akşam yemeği ve yatma sürecinin saat 16.30 itibarıyla başladığını söylüyor. Ailenin büyük çocukları annelerine ortalığı toplamaya yardım ederken; Chloe bu sırada yemek yapıyor.

        • 5

          Saat 18.00'de tüm aile akşam yemeğinde buluşuyor ve yemekten sonra tüm çocuklar banyo yapıyor; Chloe ise ailenin küçük üyelerini yıkıyor.

        • 6

          Chloe videoda "Hayatlarımız sıradanlığın oldukça dışında, bu yüzden bunu paylaşmak istedik" diyor. Chloe ve eşi evden çalışıyor ayrıca çocukların bakımına Chloe'nin annesi de yardım ediyor.

        • 7

          9 çocuğun bazıları evde bazıları ise okulda eğitim görüyor. "Okuldaki üç çocuk, evde eğitim gören üç çocuk ve bakılması gereken bebekler başlı başına çok şey. Ama bunu seviyorum. Bir sürü küçük çocuğa sahip olmanın getirdiği hokkabazlığı ve meşguliyeti seviyorum."

          Kaynak: Mamamia

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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