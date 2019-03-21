2016 yılında uygulamaya konulan çeyiz hesabında devlet katkısı tutarları bir kez daha artırıldı. İlk başta 5 bin lira olarak belirlenen ve sonra 7 bin 500 liraya çıkartılan çeyiz hesabına devlet katkısı, yeni düzenlemeyle 9 bin liraya yükseltildi. Başlangıçta, birikim tutarının yüzde 20’si olarak belirlenen devlet katkısı oranı da yüzde 25’e çıkartıldı. Evlilik hazırlığı yapan gençler, bankalarda açtıracakları çeyiz hesabına beş yıl süreyle düzenli olarak para yatırırlarsa, biriken tutarın yüzde 25’i oranında devlet katkısı alacaklar.

AYLIK MİNİMUM ÖDEME 155 TL

Çeyiz hesabına aylık en az 155 TL para yatırılması gerekiyor. İsteyen, aylık 1.552 TL’ye kadar para yatırabilir. Ödemelerini üç ayda bir yapanlar ise en az 465 TL, en çok 4 bin 657 TL para yatırabiliyor. Bu tutarlar her yıl, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak.

Hesabı ilk açtırırken toplu para yatırma hakkı tanınıyor. Toplu yatırılabilecek para tutarı 2019 yılı için 23 bin 289 lira seviyesinde bulunuyor. Bu tutar da her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

DEVLET KATKISI NASIL HESAPLANACAK?

Devlet katkısı, evlilik tarihindeki birikim üzerinden hesaplanacak. Katkı tutarı, düzenli ödeme süresine göre belirlenecek. Ödeme süresi 36-47 ay arasında olanlara birikim tutarının yüzde 20’si oranında devlet katkısı verilecek. Üç yıl düzenli ödemede katkı tutarı 6 bin 500 lirayı aşamayacak. Ödeme süresi 48-59 ay olanlara birikim tutarının yüzde 22’si oranında (7 bin 500 TL’ye kadar); 60 ay ve üzeri olanlara da yüzde 25’i oranında devlet katkısı sağlanacak.

Beş yıl boyunca düzenli ödeme yaparak 36 bin lira biriktirenler 9 bin lira devlet katkısı alacak. Katkı tutarları ve düzenli ödeme tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılıyor.

ÇİFTLER AYRI AYRI DEVLET KATKISI ALABİLİR

Evlenmeyi planlayan genç çiftler çeyiz hesabı açtırdıklarında ayrı ayrı devlet katkısı alabilecek. 2019 yılı rakamlarıyla her biri 36 bin lira biriktiren çift, 72 bin liralık birikime karşılık 18 bin lira tutarında devlet katkısı almaya hak kazanacak.

27 YAŞINDAN SONRA EVLENENE KATKI YOK

Çeyiz hesabında devlet katkısı için en önemli koşullardan birini, 27 yaş sınırı oluşturuyor. Devlet katkısı alabilmek için 27 yaşını doldurmadan evlenmek gerekiyor. Katkı için ayrıca en az 3 yıl para yatırmak gerektiği dikkate alınırsa, 24 yaşını doldurmadan çeyiz hesabı açtırıp para biriktirmeye başlamak zorunlu. Devlet katkısından azami yararlanmak amacıyla beş yıl ödeme yapmak isteyenlerin ise 22 yaşını doldurmadan hesap açtırmaları gerekiyor.

Çeyiz hesabı 18 yaşından itibaren açılabilir. 18 yaşından küçükler adına çeyiz hesabı ise veli veya vasisi tarafından açılabiliyor.

MAVİ KARTLI GURBETÇİLER DE YARARLANABİLİR

Çeyiz hesabına devlet katkısı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlara verilecek. Ancak, çifte vatandaşlık hakkına sahip, mavi kartlı gurbetçi vatandaşlar da bu haktan yararlanabilecek.

Devlet katkısından yararlanabilmek için ilk defa evlenmek gerekiyor.

İKİ DEFA ÇEKİM HAKKI

Çeyiz hesabına düzenli ödeme yaparken toplu paraya ihtiyacı olanlar, dönem içinde iki defa çekim hakkı kullanabilecek. Çekim hakkının kullanılması halinde, hesapta kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekiyor. Hesap bakiyesine ilişkin asgari tutarlar, çekim hakkının kullanıldığı tarihteki asgari ödeme tutarı üzerinden hesaplanacak.

EVLİLİK GERÇEKLEŞMEZSE NE OLACAK?

Çeyiz hesabına devlet katkısı, evlilik tarihinden iki ay öncesi ile altı ay sonrası arasında ödenecek. Nikah kıymadan önce hesaptaki para çekildiği halde evlilik iptal olursa, üç ay içinde bankaya müracaat edilerek tekrar hesap aktif hale getirilebilecek.

27 yaşını dolduruncaya kadar evlenemeyen gençler devlet katkısı alamayacak.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR

Yeni düzenleme uyarınca, çeyiz hesabı, katılımcıyı hak kaybına uğratmayacak şekilde bankalar arasında taşınabilecek. Hesabın taşınmasına ilişkin gerekli bilgi ve belgenin hesabın taşındığı bankaya iletilmesi ile bu işlemlerden doğacak her türlü hak kaybı ve zararın karşılanmasından, hesabın hali hazırda bulunduğu banka sorumlu olacak.

Hesap taşıma işlemi dönem sonlarında ve katılımcının en az 1 ay öncesinden taşıma talebini bankaya bildirmesi şartıyla gerçekleştirilecek. Bankalarca, hesabın taşınması dolayısıyla herhangi bir kesinti yapılamayacak. Hesap sahiplerinden ücret, komisyon ve benzeri adlar altında para tahsil edilemeyecek.



