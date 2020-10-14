Türkiye, ocak-eylül döneminde 88,9 milyar dolar sanayi, 17,1 milyar dolar tarım, 3 milyar dolar madencilik sektörü ihracatı gerçekleştirdi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 9 aylık dönemde 109 milyar 18 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
Bu dönemde sanayi sektörü 88 milyar 921 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Bu sektörün alt kategorilerine bakıldığında, tarıma dayalı işlenmiş ürünlerin dış satımı 7 milyar 803 milyon doları buldu. Kimyevi maddeler ve mamullerinde ise tutar 3 milyar 112 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörünün lokomotifi niteliğindeki sanayi mamullerinde bu dönemdeki ihracat 67 milyar 995 milyon dolara ulaştı.
OTOMOTİV ÖNE ÇIKTI
Sanayi mamullerinde en çok dış satım yapılan alt sektörlerinde birinciliği 17 milyar 140 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, ikinciliği 12 milyar 113 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, üçüncülüğü 8 milyar 991 milyon dolarla çelik ihracatı aldı. Bu sektörlerin ardından elektrik-elektronik ürünler 7 milyar 603 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 5 milyar 873 milyon dolar, makine ve aksamları ise 5 milyar 280 milyon dolarlık ihracatla sıralandı.
Tarım sektöründe ise bu dönem toplam 17 milyar 130 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Bitkisel ürünler 11 milyar 452 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Ağaç ve orman ürünleri 3 milyar 943 milyon dolarla ikinci, hayvansal ürünler 1 milyar 734 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yerleşti.
HUBUBAT VE BAKLİYAT İLK SIRADA
Bitkisel ürünler kategorisinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin ihracatı 5 milyar 251 milyon dolarla bu dönemde tarım sektörünü sırtladı. Bitkisel üründe, yaş meyve ve sebze 1 milyar 691 milyon dolar, fındık ve mamulleri ihracatı ise 1 milyar 450 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Tarım sektöründe, mobilya, kağıt ve orman ürünleri segmentinde 3 milyar 943 milyon dolarlık ihracata 9 ayda imza atıldı. Hayvansal ürünlerde ise ihracat bu dönemde 1 milyar 734 milyon dolar oldu.
İhracat kalemlerinde üçüncü sektör olarak listede yer alan madencilikte ürün dış satımı yılın üç çeyreğinde 2 milyar 966 milyon dolara ulaştı.
Böylece, ocak-eylül dönemi ihracatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın 88,9 milyar dolarla sanayi, 17,1 milyar dolarla tarım, 3 milyar dolarla madencilik sektörleri pay sahibi oldu.
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