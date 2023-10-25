9 ayda 74.6 milyon yolcuya hizmet verdi

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TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre şirket, bu dönemde 982 milyon avro ciro elde ederken, Medine’deki hisse satışının da etkisiyle 176 milyon avro net kar elde etti.

Şirket yılın ilk 9 ayında dış hatlarda 50 ve iç hatlarda 24,6 milyon olmak üzere toplam 74,6 milyon yolcuya hizmet sundu. Dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Türkiye turizmine talebin yılın üçüncü çeyreğinde de canlı kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Özellikle Antalya’da turizm sezonunun uzadığını gözlemlediklerini aktaran Kaptan, "Havalimanı portföyümüzün geneline baktığımızda, en çok misafir ağırladığımız ülkelerin çoğunda trafik 2019’un oldukça üstünde gerçekleşti. 2019’a kıyasla yolcu sayımız Almanya için yüzde 24, Birleşik Krallık için yüzde 48, Polonya için yüzde 78 ve BAE için yüzde 29 daha yukarıda gerçekleşiyor. Rusya merkezli trafiğimizse 2019’un yüzde 55’i seviyesinde. Ayrıca, Kazakistan trafiğimiz 2019’a göre yüzde 101 artışla bir milyona yaklaştı." bilgisini paylaştı.

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Kaptan, eylül ayında Gürcistan’daki havalimanlarında yeniden Rus yolcuları ağırlamaya başladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kısmi bir telafinin başladığını gözlemleme fırsatımız oldu. Almatı dış hat yolcusu orta sınıfın büyümesi, artan iş uçuşları ve Kazakistan’a gelen turist sayısındaki artıştan etkilenerek kuvvetli bir büyüme sergiliyor. Çin ve Avrupa arasında oldukça stratejik bir noktada bulunan Almatı, e-ticaret tarafından da desteklenen hava kargo taşımacılığı için doğal bir merkez görevi görüyor.

Antalya, Almatı ve Ankara’da devam eden büyük yatırımlarımıza ek olarak hizmet şirketlerimiz de portföylerini genişletmek için ortaya çıkan fırsatları değerlendiriyor. Özel yolcu salonu işletmecisi şirketimiz olan TAV İşletme Hizmetleri, portföyünü 19 ülkede 86 havalimanına genişletmiş durumda. Yolcu salonu işlettiği havalimanları arasında Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Barcelona, Madrid, Ibiza, New York JFK ve Washington-Dulles gibi öne çıkan havalimanları da bulunuyor."

Faaliyetlerinin oldukça kuvvetli geçtiği 9 ayın ardından 2022’ye göre avro bazında yüzde 20 büyüyerek 321 milyon avro FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) ürettiklerini bildiren Kaptan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Medine Havalimanı’nı işleten TIBAH Development şirketindeki yüzde 24 payımızın 135 milyon dolar bedelle satışı işlemini üçüncü çeyrekte kapadık. Buradan elde ettiğimiz 83 milyon avro tutarında bir kerelik gelirle birlikte 176 milyon avro net kar elde ettik ve 2022 yılının yüzde 37 üzerine çıktık. Yılın sonuna yaklaşırken sene başında açıkladığımız 2023 beklentilerimizi korumaya devam ediyoruz. Seneyi yolcu ve FAVÖK’te beklentilerimizin üst bandına yakın, net borç/FAVÖK oranında ise alt bandına yakın tamamlamayı bekliyoruz. Bu vesileyle, TAV Havalimanları’nı tüm dünyada tercih edilen bir marka haline getiren çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yaşını gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Cumhuriyet'imizin ilkeleri ve değerleri doğrultusunda gelecek 100 yılda da TAV Havalimanları olarak en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz."