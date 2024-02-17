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        Haberler Gündem Ankara Ceza Muhakemesi Kanununu da içeren 8.Yargı Paketi için takvim belli oldu

        TBMM Adalet Komisyonu, 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek

        8. Yargı Paketi ile ilgili Meclis'teki çalışma takvimi belli oldu. TBMM Adalet Komisyonu'nun yargı paketini 20 Şubat'ta görüşeceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:16
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        8.Yargı Paketi için takvim belli oldu
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        TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlanacağını bildirdi.

        Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin dün TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlattı.

        Adalet Bakanlığı ve milletvekilleri tarafından teklifin hazırlık sürecinde milletin hassasiyetlerinin en üst düzeyde dikkate alındığını vurgulayan Yüksel, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

        Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti: "TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı olarak komisyon üyelerimizle 20 Şubat Salı günü toplanarak yargı paketini görüşeceğiz. 8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır."

        8. Yargı Paketi Meclis'te
        8. Yargı Paketi Meclis'te Haberi Görüntüle
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