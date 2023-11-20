86 bin yıllık mağarada 20 bine yakın bulguya ulaşıldı

Bu yılki kazı çalışmaları 20 kişilik bir ekiple sürdürülürken çalışmalarda Orta Paleolitik Dönem'de bölgede yaşamış insanların çakmak taşı ham madde ve sıcak su kaynakları nedeniyle uzun süreli ve yoğun bir şekilde bölgede ikamet ettikleri anlaşıldı. Kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı.