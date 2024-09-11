86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda, 5 bine yakın buluntuya ulaşıldı

Aynı zamanda arazi çalışmalarına paralel olarak kazının belirli bir aşamasında da evde laboratuvar aşamasına geçtik. Bazı arkadaşlarımız da şu anda yontma taşlar üzerinde detaylı analizler yapıyorlar. Yontma taş tanımı içerisinde kullandığımız vurgaç, çekirdek, kenar kazıyıcı, ön kazıyıcı gibi yonga, dilgi gibi çeşitli tipteki aletleri ya da yontma taş parçalarını tek tek analiz ederek, bunların o dönem insanları tarafından hangi amaçla ve işlevlerde kullanıldığını tespit etmeye çalışıyoruz. İleriki yıllarda yapacağımız projelerde de bunlar üzerindeki kullanım izi analizleri, bize zaten daha kesin ve detay bilgiler verecek" dedi.