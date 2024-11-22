83 milyar dolarlık altın rezervi keşfedildi

Reuters'ın Çin'in resmi ajansı Xinhua'nın dün günü yaptığı açıklamaya dayandırdığı habere göre Çin, Hunan eyaletinin merkezinde 600 milyar yuan (82,9 milyar dolar) değerinde altın rezervi buldu.

Hunan Jeoloji Akademisi Pingjiang'da 2 bin metreden fazla derinlikte 40'tan fazla altın cevheri damarı buldu. Çekirdek keşif alanında ise toplam 300,2 ton altın kaynağı keşfedildi.

Araştırmacı grup, 3 bin metrenin üzerindeki derinlikte de bin tondan fazla altın rezervi olduğunu tahmin ediyor.

ÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN ÜRETİCİSİ

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Çin 2023 yılında küresel üretimin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayarak dünyanın en büyük altın üreticisi olmuştu.

Öte yandan altın fiyatları bu yıl küresel çapta artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yükselişe geçti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en hareketli altın vadeli işlem sözleşmesi 30 Ekim'de gram başına 639,48 yuanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.