80 ton saman balyası kül oldu
Burdur'da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangında yaklaşık 80 ton saman balyası zarar gördü.
Giriş: 16.10.2023 - 23:06 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:06
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Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Demir'e ait müstakil evin samanlığında kaynak makinesiyle çalışma yapılırken yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Burdur Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin ve 3 iş makinesinin müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 80 ton saman balyası yandı.
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