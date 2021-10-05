80 metreden düştü, yaralı kurtuldu!

Kaza, dün gece 22.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü A.Z. kullandığı 26 RN 506 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 80 metreden dere yatağına düşen otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü A.Z. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ters dönen araçtan çıkarılan A.Z. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada araç sürücüsü A.Z.´nin emniyet kemerinin takılı olmasının hayatını kurtardığı belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.