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        Haberler Sağlık 8 yıldır girdiği diyalizden kadavradan nakille kurtuldu | Sağlık Haberleri

        8 yıldır girdiği diyalizden kadavradan nakille kurtuldu

        Kahramanmaraş'ta, böbrek yetmezliği nedeniyle 8 yıldır diyaliz tedavisi gören Safiye Muslu, beyin ölümü gerçekleşen gencin bağışlanan böbreğinin nakliyle iyileşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:40
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        8 yıldır girdiği diyalizden kadavradan nakille kurtuldu
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        Elbistan ilçesinde yaşayan 9 çocuk annesi 57 yaşındaki Safiye Muslu, 12 yıl önce bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu Elbistan Devlet Hastanesi'nde safra kesesindeki taşın koledok kanalına (safra kanalı) düşmesi nedeniyle böbreğinde sorun olduğunu öğrendi.

        Muslu, sevk edildiği Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gördüğü tedavinin ardından kısmen iyileşti ancak hastalığı yeniden nüksedince diyaliz tedavisi görmeye başladı.

        8 yıldır diyaliz tedavisi gören Muslu'ya, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin bağışlanan böbreği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde nakledildi.

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        Nakilin ardından diyalizden kurtulan Safiye Muslu, yıllardır sabırla beklediği organ naklinin gerçekleştirilmesinin sevincini yaşadığını belirtti.

        Allah'a şükredip sabırla organ naklinin gerçekleşmesini beklediğini dile getiren Muslu, şöyle konuştu: "8 senedir organ nakli bekliyordum. Çocuklarım organ verecekti hiçbirininki uymadı. Ne kadar şükretsem az, bu Allah'ın bir lütfu. Çok duygulandım, çok sevindim. Diyalizim çok zor geçiyordu. İlk duyduğumda çok sevindim. Allah bağışlayandan da razı olsun. Allah gani gani rahmet etsin, mekanını cennet eylesin. Peygamber Efendimize komşu olsun. Onun için dua edeceğim. Ailesine ulaşabilirsem onlara da teşekkür edeceğim."

        "BÖBREK NAKLİ EN KESİN TEDAVİ"

        KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da hastanın son dönem böbrek yetmezliği yaşadığını ve uzun yıllardır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini anlattı.

        Gerçekleştirilen böbrek nakliyle hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Yasım, şöyle konuştu: "Bu tür böbrek yetmezliğinde organ nakli, böbrek nakli en kesin tedavi. Diyaliz tedavisi aslında geçici bir çözüm. Sonuçta vücutta biriken zararlı maddeleri toksinleri atan bir yöntem ama yanında birtakım komplikasyonların da eşlik ettiği bir yöntem. O yüzden en ideali organ nakli, böbrek nakli. Türkiye açısından en büyük sıkıntılardan birisi böbrek nakli hatta bütün organ nakillerinde verici sıkıntısı. Çünkü insanlarımız organlarını vermiyor maalesef. Yani böbrek gibi karaciğer gibi bazı nakillerde hasta yakınlarından organ alınarak tedavi yoluna gidilebiliyor ama hastadan organ alınamayacak durumlar var, kalp nakli, akciğer nakli gibi durumlarda muhakkak kadavradan nakil yapmak lazım."

        BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN GENCİN DİĞER ORGANLARI DA BAŞKA HASTALARA NAKLEDİLDİ"

        KSÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Organ Nakli Birimi Sorumlu Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Topuz da Muslu'ya hayat veren bağışçının karaciğeri ve diğer böbreğinin de farklı illerde iki hastaya nakledildiğini söyledi.

        Deprem sonrası kadavradan 5 organ nakli gerçekleştirdikleri anlatan Topuz, "Nakil gerçekleştirme tekniği açısından hiçbir eksiğimiz yok ancak bağışların artması gerekiyor" dedi.

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