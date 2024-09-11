8 yıl sonra ilk defa: Trump ve Harris sahnede tokalaştı | Dış Haberler

8 yıl sonra ilk defa: Trump ve Harris sahnede tokalaştı | Dış Haberler

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Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump, ilk başkanlık münazaraları için sahneye çıktıklarında, 2016'dan bu yana ilk kez iki başkan adayı el sıkıştı.

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İlk kez birbirlerini yüz yüze gören ikilide tokalaşma hamlesini yapan Harris oldu.

İkili, anons edildikten sonra Trump Harris'in elini sıkmadan podyumuna yöneldi. Harris sahnenin ortasına doğru ilerlerken el sıkışmak üzere rotasını değiştirdi ve Trump'a elini uzattı.

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Tokalaşan ikili arasında şu diyalog yaşandı:

Harris: "Kamala Harris. Nasılsınız?"

Trump: "Sizi gördüğüme sevindim, iyiyim." Harris: "İyi bir münazara yapalım." İki aday arasındaki tokalaşma, sekiz yıldır başkanlık münazara sahnesinde tokalaşmama serisini sona erdirdi. ABD'de münazaradan önce ya da sonra tokalaşmayı gerektiren herhangi bir kural ya da şart bulunmuyor.