8 yıl sonra ilk defa: Trump ve Harris sahnede tokalaştı
ABD Başkanlık Seçimi öncesi münazara için kameralar karşısına geçen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris, münazara öncesinde tokalaştı. Donald Trump en son 2016 yılında Demokratların adayı Hillary Clinton'la tokalaşmış, 2020'de ve geçtiğimiz mayıs ayında Biden ile tokalaşmamıştı.
Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump, ilk başkanlık münazaraları için sahneye çıktıklarında, 2016'dan bu yana ilk kez iki başkan adayı el sıkıştı.
İlk kez birbirlerini yüz yüze gören ikilide tokalaşma hamlesini yapan Harris oldu.
İkili, anons edildikten sonra Trump Harris'in elini sıkmadan podyumuna yöneldi. Harris sahnenin ortasına doğru ilerlerken el sıkışmak üzere rotasını değiştirdi ve Trump'a elini uzattı.
Tokalaşan ikili arasında şu diyalog yaşandı:
Harris: "Kamala Harris. Nasılsınız?"
Trump: "Sizi gördüğüme sevindim, iyiyim."
Harris: "İyi bir münazara yapalım."
İki aday arasındaki tokalaşma, sekiz yıldır başkanlık münazara sahnesinde tokalaşmama serisini sona erdirdi.
ABD'de münazaradan önce ya da sonra tokalaşmayı gerektiren herhangi bir kural ya da şart bulunmuyor.