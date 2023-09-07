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        Haberler Gündem Trafik 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü

        Otomobil çarpan 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü

        Mersin'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:56 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:56
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        8 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesi D-400 kara yolu Çubukkoyağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Y.E.B. idaresindeki otomobil, Sami Yusuf Doğan'ın (8) kullandığı bisiklete çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan çocuk, sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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        #mersin haberler
        #bisiklet
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