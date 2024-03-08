8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi: Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, ne zaman ilan edildi?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi ile anlamı ve önemi merak ediliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumda eşitlik, adalet ve güçlü bir ses olmasına dikkat çekiyor. Bu özel günde Dünya Kadınlar Günü'nün ne zaman ilan edildiği ve nasıl ortaya çıktığı sorgulanıyor. İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi...
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 1921'den bu yana ülkemizde de kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi araştırılıyor. Her sene tüm dünyada çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların hayatın her alanında var olmasınına vurgu yapıyor. Peki, Kadınlar Günü ne zaman ilan edildi ve nasıl ortaya çıktı? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi...
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ İLE ANLAMI VE ÖNEMİ
Kadınlar Günü'nün çıkış noktası, ABD'de 8 Mart 1857'de yaşanan olaylara dayanıyor. Daha iyi çalışma koşulları talep eden 40 bin kadın işçinin grevi sırasında polisin işçileri tekstil fabrikasına kilitlemesinin ardından çıkan yangında 120'den fazla kadın işçi hayatını kaybetti.
KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Olayın ardından, 8 Mart 1908'den başlayarak her yıl New York'ta birçok kadın işçi, iş hayatlarında haklarının artırılmasını ve kadınlara oy hakkı verilmesini talep eden gösteriler düzenledi.
Gösterilerin başlamasından 2 yıl sonra 26-27 Ağustos 1910'da kadın hakları savunucularından Alman Clara Zetkin ve Kate Duncker, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki "Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı"nda 1857'de hayatını kaybeden işçilerin anısına 8 Mart'ın Kadınlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin öneri sundu ve bu öneri oybirliğiyle kabul edildi.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
Kadınlar Günü ilk olarak 19 Mart 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de yapılan etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
İkinci Dünya Savaşı sonrası diğer ülkelerde de kutlanmaya başlayan Dünya Kadınlar Günü, BM tarafından resmiyet kazandıktan sonra da bazı ülkelerde resmi tatil ilan edildi.
TÜRKİYE’DE KADINLAR GÜNÜ
Türkiye'de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya devam ediliyor.