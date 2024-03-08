8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi: Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, ne zaman ilan edildi?

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 1921'den bu yana ülkemizde de kutlanan Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi araştırılıyor. Her sene tüm dünyada çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların hayatın her alanında var olmasınına vurgu yapıyor. Peki, Kadınlar Günü ne zaman ilan edildi ve nasıl ortaya çıktı? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi...