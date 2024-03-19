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        Haberler Kültür-Sanat Resim 8 kadın sanatçıdan 'K.Ö.K. II' sergisi

        8 kadın sanatçıdan 'K.Ö.K. II' sergisi

        Birbirinden farklı kurgu ve stillerde yapıtlar üreten sekiz kadın sanatçının yapıtlarının yer aldığı 'K.Ö.K. II' adlı sergi, 30 Mart'a kadar Galeri Diani'de sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 00:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 00:25
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        8 kadın sanatçıdan 'K.Ö.K. II' sergisi
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        Eren Eyüboğlu dahil olmak üzere özellikle Cumhuriyetin 1., 2. ve 3. kuşak önemli kadın sanatçıları yer aldığı, 2021 yılında Galeri Diani’de açılan ‘’K.Ö.K.’’ sergisinin devamı niteliği taşıyan “K.Ö.K II” bu kez 2. 3. ve 4. kuşak önemli kadın sanatçılar bir araya getiriyor. Küratörlüğünü ilk sergide olduğu gibi Telga Südor Mendi’nin yaptığı; Su Yücel, Şebnem Toker Bahar, Elif Saltık, Sevinç Ciftçi, Ruken Aslan, Pınar Yeşilnacar, Zeynep Özdemir ve Tünay Tunç gibi değerli kadın sanatçıların yapıtlarının yer aldığı sergi, ‘K.Ö.K.’ kavramını merkeze alarak işaretlediği üç temel anlayışı aydınlatmaya çalışıyor.

        Su Yücel
        Su Yücel

        İnsanlığın maddi olarak yeryüzünde varoluşundan bu yana, geçen binlerce yıllara dayanan sayısız yanlışa, güçlüğe ve anlaşmazlığa yol açan erkeğin-kadına, kadının-erkeğe karşı olan davranışlarının düğümünü çözmeğe çalışıldığı bir evrende yaşadığımızı söyleyen Telga Südor Mendi, serginin içeriği ve taşıdığı misyonla ilgili olarak şunları söylüyor: “Birbirinden çok farklı ve öznel yapıtlar üreten bu sekiz güçlü sanatçı ‘kadının’ isteyerek ve çoğunlukla da istemeden yüklendiği üç görev üstünde yoğunlaşarak ‘KÖK’ kavramını açmaya ve izleyiciyle bütünleştirmeye çalıştım. Serginin adını oluşturan ‘KÖK’ kavramı, üç kelimenin tek vücutta dışa vurumu gibi adeta. Karşı: Tüm engellere karşı güçlü kalmayı, Öteki: Ötekileştirme ve Öteki olmayı, Kahraman: ise istemeden de olsa tabulaştırılmayı, aynı zamanda da gücü iyi yönde kullanıp öncü olmayı temsil ediyor.”

        Elif Saltık
        Elif Saltık

        İlhamını var olma savaşı veren kahraman kadınlardan alan, çağın düşünsel ve sanatsal dinamiklerini algılamak üzere üretilmiş değerlerine uzak kalmadan, kendi özgür istençleri ile yollarını kendi seçip, kendi bulmak isteyen sekiz kadın sanatçının yapıtlarından oluşan, “K.Ö.K. II” sergisi 30 Mart 2024’e kadar Pazar ve Pazartesi günleri hariç Galeri Diani’de izlenebilir.

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        #K.Ö.K.
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