Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 8 Eylül 2025 Pazartesi Instagram, Youtube, X, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, erişim engeli mi getirildi, düzeldi mi, açılıyor mu?

        8 Eylül 2025 Pazartesi Instagram, Youtube, X, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?

        7 Eylül Pazar gününü, 8 Eylül Pazartesiye bağlayan gece saatlerinde birçok kullanıcı Instagram, Youtube, X, Facebook ve Whatsapp platformlarında erişim sorunu yaşadığını belirtiyor. Kullanıcılar, geç giden mesajlar veya yenilenmeyen ana sayfa akışı gibi sorunlar yaşadığını belirtiyor. Peki, 8 Eylül 2025 Pazartesi sosyal medyab platformları çöktü mü, son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 00:53 Güncelleme: 08.09.2025 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          7 Eylül Pazar gününü, 8 Eylül Pazartesiye bağlayan gece saatlerinde birçok kullanıcı Instagram, Youtube, X, Facebook ve Whatsapp platformlarında sorun yaşadığını belirtiyor. Kullanıcılar, söz konusu platformlarda ana sayfanın yüklenmediği ve akışın yenilenmediğine dair geri bildirimde bulunuyor. Peki, 8 Eylül 2025 Instagram, X, Whatsapp ve Facebook'ta son durum nedir?

        • 2

          SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIYOR

          8 Eylül Pazartesi Türkiye'de kullanıcılar Instagram, X, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya platfomlarında ana sayfa akışının yenilenmediğini görüyor.

        • 3

          KONU HAKKINDA AÇIKLAMA VAR MI?

          Yaşanan erişim problemine dair sosyal medya platformlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorununun kaynağı henüz bilinmiyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        İlker Arslan'ın kardeşi: Gözaltı kararını bilmiyordum, duygusal davrandım
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Habertürk Anasayfa