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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 çocuk babası vurulmuş halde bulundu

        8 çocuk babası evinin yakınında silahla vurulmuş halde bulundu

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 77 yaşındaki 8 çocuk babası Mehmet Karabulut, evinin yakınında vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:46
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        8 çocuk babası vurulmuş halde bulundu
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        Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin yakınında silahla başından vurulmuş halde bulunan 8 çocuk babası 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

        Olay, 12.00 sırlarında Sipahiler Mahallesi Köyü Demirciler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mehmet Karabulut yakınları tarafından evinin yaklaşık 100 metre yakınında silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabulut, ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karabulut, hayatını kaybetti.

        Karabulut’un 8 çocuk babası olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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