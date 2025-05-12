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        Haberler Gündem Güncel 8 asırlık ahşap camiyi kokarca bastı | Son dakika haberleri

        Samsun'da 8 asırlık ahşap camiyi kokarca bastı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 8 asırlık Göğceli Camisi'ni (Çivisiz Cami), kahverengi kokarca bastı. Üç gün kapalı kalan camide kontrollü olarak ibadete yeniden başlanırken, caminin halen tavan, kiriş ve zeminlerinde kokarca görülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:54
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        8 asırlık ahşap camiyi kokarca bastı
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        Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda yoğun olarak görülen kahverengi kokarcalar, bu kez Samsun'un Çarşamba ilçesindeki 1206 yılında yapılan ahşap Göğceli Camisi'ni (Çivisiz Cami) bastı. Belediye tarafından bugüne kadar 7 kez ilaçlanan camide, istilanın tamamen önüne geçilemediği bildirildi.

        Son olarak geçen hafta cuma namazı sonrası belediye ekipleri caminin çevresini kapatarak hem dumanlama yöntemiyle hem de doğrudan ilaçlama ile kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

        Üç gün kapalı kalan camide kontrollü olarak ibadete yeniden başlanırken, cemaat halen tavan, kiriş ve zeminlerde kokarca görmeye devam ediyor.

        Caminin temizlik görevlisi Kasım Keskin, "Camimizde bu kahverengi kokarcalardan artık bıktık. Namaz kılarken cemaatin üzerinden inmiyorlar. Yedi defa belediye ekiplerimiz ilaçladılar ama bir türlü kökünü kazıyamadık. Artık ben de cami imam ve yöneticileri de yorulduk. Bu camiden fındık tarlasından fındık toplar gibi kokarca topluyoruz. Son ilaçlamada biraz azaldı ama yine kirişlerden, tavandan, zeminden her yerden geliyorlar" dedi.

        Göğceli Mezarlığı içerisinde bulunan Çivisiz Cami, 1206 yılında inşa edildi. Anadolu ahşap mimarisinin önemli örneklerinden biri olan cami, tek çivi kullanılmadan yapılmış yapısıyla dikkat çekiyor.

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