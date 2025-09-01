Habertürk
        Puan Durumu
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Yukatel Adana Demirspor 8-1'lik yenilgiden sonra istifa kararı - Futbol Haberleri

8-1'lik yenilgiden sonra istifa kararı

        8-1'lik yenilgiden sonra istifa kararı

        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 8-1'lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 09:47 Güncelleme: 01.09.2025 - 09:47
        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 8-1 yenildi.

        Bu yenilginin ardından Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

        İSTİFA AÇIKLAMASI

        Durak, "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum. Bur süreçte bir kulüpten öte, bir aileye bir şehrin ruhunu taşıyan mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadım. Adana Demirspor’un her zaferinde, her zorlukta, her gözyaşında kalbim bu arma için attı. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan bu büyük emeği geçen tüm personelimize ve her zaman bana destek olan Murat Sancak’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Demirspor taraftarına da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa