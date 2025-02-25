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        Haberler Gündem 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın görülmesine devam edildi

        78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın görülmesine devam edildi

        6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Malatya'da yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden istenen belgenin gelmemesi nedeniyle müdürlükten yeniden istenmesine, cevap verilmemesi halinde suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:34
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        Mahkeme o belgeyi yeniden isteyecek
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        Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın altıncı duruşmasına; apartmanın enkazında ölenlerin yakınlarıyla avukatlar katıldı.

        Duruşmada, 2020 Elazığ depreminde Malatya’da hasar tespit çalışmalarına katılan Cansel Özbey tanık olarak dinlendi. Özbey, “Malatya’da hasar tespit çalışmalarına katıldım ama Hakimbey Apartmanı’nı hatırlamıyorum. Yapmış olduğumuz hasar tespitlerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sistemine yüklüyor, alınan çıktıkları da imzalıyorduk. Biz o dönemde az ya da ağır hasarlı olsun bütün binaların fotoğraflarını çekip, sisteme yüklüyorduk. Bize verilen mahallelerde genel hasar tespit çalışması taraması yaptık” dedi.

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        "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

        Müşteki avukatlarından Kerem Kaptanoğlu, Hakimbey Apartmanı davasına başlanmasının üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, “2020 Elazığ depremi sonrası süreç tam gün yüzüne çıkarılmadı. Mahkeme, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden evrak istiyor ama hala göndermiyorlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu noktada daha detaylı bir araştırma yapılıp, eksikler giderilmelidir” diye konuştu.

        ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI YAZILAN DİLEKÇE NEREDE?

        Mahkeme geçen celse Hakimbey Apartmanı'nda hayatını kaybeden Gülen Öner’in 26 Ocak 2020’de yazdığı dilekçenin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde bulunup bulunmadığını sormuştu. Bu dilekçeyle ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığıyla ilgili belge istemişti. Mahkeme belgenin gönderilmemesi nedeniyle il müdürlüğüne tekit yazılmasına, cevap verilmemesi halinde suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        "ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI HASAR GÖRDÜ"

        Avukat Kerem Kaptanoğlu, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

        “Bizim yargılamada en başından beri araştırılmasını istediğimiz bir husus var. Bu hususta şu; 2020 Elazığ depreminden sonra Hakimbey Apartmanı’ndan hasar oluştuğu ve bu hasara yönelik binada oturan sakinlerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurularda bulunduğu. Bu başvurulara ilişkinde yargılama aşamasında merhum Gülen Öner’in bir dilekçesi sunduğu tespit edildi. Bu dilekçe dosyaya girdi. Biz bunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden de mahkeme aracılığıyla talep ettik ama bu dilekçenin akıbetiyle ilgili hiçbir bilgi, belge defalarca sormamıza rağmen mahkemeye gönderilmedi.

        "İL MÜDÜRÜ VE GÖREVLİNİN BEYANLARI ÇELİŞKİLİ"

        Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin de çelişkili beyanlar verdiği de mahkeme dosyasına yansıdı. Özellikle 2020 Elazığ depreminde görev yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer’in ifadesiyle 6 Şubat depremlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak görev yapan Katip Çiçek’in beyanlarının çelişkili olduğu mahkeme dosyasına yansıdı. Bizde bu konuda mahkemeye ilettiğimiz taleplerin yerine getirilmemesinden dolayı 2020 Elazığ depremi dönemi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde görev yapan kişiler hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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        #Hakimbey Apt
        #haberler
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