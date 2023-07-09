TÜİK 5 Temmuz Çarşamba günü milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emekli zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Peki, " 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanlar ne kadar emekli maaşı alacak, emekli maaşına yüzde kaç zam geldi? İşte 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL maaş alanların, yeni emekli aylığı...

Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.

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Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.

Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.