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        Haberler Gündem 3. Sayfa 750 bin lira kaptırdı, "Emektar"ı satışa çıkardı | Son dakika haberleri

        Merzifonlu çiftçi dolandırıcılara 750 bin lira kaptırdı, 40 yıllık traktörünü satışa çıkardı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 750 bin TL kaptıran çiftçi Vehbi Öcal, kredi çektiği bankaya olan borcunu ödemek için "Emektar" adını verdiği 40 yıllık traktörünü satışa çıkardı. Yıllardır tarlalardan çalışıp binbir zahmetle birikimini kaptıran üstüne bir de bankaya da borçlanan talihsiz çiftçi, dolandırıcıların yakalanıp cezalandırılmasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:25
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          Amasya'nın Merzifon ilçesinde çiftçilik yapan Vehbi Öcal (65), telefon dolandırıcılarına yaklaşık 750 bin TL kaptırdı. Öcal, yaşadıklarını ağlayarak anlattı.

        • 2

          Kendisini "polis" olarak tanıtan dolandırıcılar, Öcal ve kendisi hakkında düzenlenen sahte kimlik düzenlendiğini, bu durumdan kurtulmaları için gizli operasyon düzenlendiğini ve bu nedenle para göndermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların yalanına kanan Vehbi Öcal, zor günler için biriktirdikleri altınları kuyumcuda bozdurdu. 

        • 3

          Dolandırıcılar daha fazla para istemesi üzerine altınları bozdurmasının ardından  Vehbi Öcal, bankaya gitti.

        • 4

          Bankadan çektiği  213 bin TL kredi ile birlikte altınlardan elde edilen parayı dolandırıcıları söylediği hesaba havale eden Öcal, gün boyu telefonda görüşüp akşam paralarının iade edileceğini anlatan kişilere bir daha ulaşamayınca soluğu polis merkezinde aldı. 

        • 5

          Dolandırıldığını anlayan çiftçi Vehbi Öcal ile eşinin dünyaları başlarına yıkıldı. Kara kara düşünen çift, dolandırıcılar hakkında şikâyetçi oldukları polisten gelecek haberi beklemeye başladı.

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          Yıllardır tarlalardan çalışıp binbir zahmetle biriktirdikleri altınları dolandırıcılara kaptırdığı gibi bankaya da borçlanan talihsiz 3 çocuk babası Vehbi Öcal, "Ailemle benim kimlik numaralarımı ele geçirmişler. Kredi çektirdiler. Akşam altınların ve paraların geri dönecek dediler bana. 750 bin liraya yakın dolandırıcılara para kaptırdım. Operasyon var, gizlilik içinde sürüyor, sakın kimseye bir şey söylemeyin, eve de kimseyi almayın dediler. Akşam oldu bizi arayan numarayı aradam kapalıydı. Gelmeyince ben hemen polise koştum. İfademi aldılar. Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum" dedi.

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          Gözyaşları içinde yetkililere seslenen Vehbi Öcal, dolandırıcıların yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istedi.

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          Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de borcunu ödemek için "Emektar" adını verdiğini traktörünü satışa çıkaran Vehbi Öcal'ı dolandıranları yakalamak için çalışma başlattı.

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