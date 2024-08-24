Yıllardır tarlalardan çalışıp binbir zahmetle biriktirdikleri altınları dolandırıcılara kaptırdığı gibi bankaya da borçlanan talihsiz 3 çocuk babası Vehbi Öcal, "Ailemle benim kimlik numaralarımı ele geçirmişler. Kredi çektirdiler. Akşam altınların ve paraların geri dönecek dediler bana. 750 bin liraya yakın dolandırıcılara para kaptırdım. Operasyon var, gizlilik içinde sürüyor, sakın kimseye bir şey söylemeyin, eve de kimseyi almayın dediler. Akşam oldu bizi arayan numarayı aradam kapalıydı. Gelmeyince ben hemen polise koştum. İfademi aldılar. Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum" dedi.