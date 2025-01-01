74/b trafik cezası nedir? 74/b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?
Yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek, ciddi kazalara ve can kayıplarına yol açabilir. 74/B trafik ceza maddesi, bu tehlikeye dikkat çeker ve sürücüleri bu konuda daha dikkatli olmaya teşvik eder. Karayolları Trafik Kanunu'nca belirlenen nedenlerle ceza konusu olan kodlardan biri de 74/b nolu trafik maddesidir. Peki 74/b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?
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Trafikte herkesin uyması gereken kurallar yer alır. Trafik kurallarına uyulmadığı taktirde ise Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtildiği şekilde kuralı ihlal edenlere cezalar uygulanabilmektedir. Peki 74/b trafik cezası nedir? 74/b trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?
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74/b TRAFİK CEZASI NEDİR?
74/b trafik cezası, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemekten dolayı uygulanan para cezasıdır.
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2025 YILINDA 74/b TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lirayla cezalandırılacak.
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