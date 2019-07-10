10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
7225 nitelik kodu nedir? sorusu ÖSYM'nin almaya başladığı KPSS tercih döneminde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. ÖSYM, tercih yapacak adaylar için aranan nitelikleri de yayımladığı tercih kılavuzunda açıkladı. Nitelik kodlarına dair detaylar haberimizde.
KPSS NİTELİK KODU NEDİR?
KPSS tercihlerini yapacak adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda yer alan nitelik kodlarını ve özel koşulları inceliyor. Adaylar tercih yapacakları alanlara göre farklı nitelik kodlarına bakmalılar ancak 7225 gibi bazı nitelik kodları özel koşullar sayfasında yer alıyor ve herkesi kapsıyor.
ÖSYM, ortaöğretim mezunları, ön lisans mezunları ve lisans mezunları için ayrı ayrı nitelik kodlarını yayımladı. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden alanınız olan nitelik kodlarını inceleyebilirsiniz.
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI
LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI
7225 NİTELİK KODU NEDİR?
KPSS ile yapılan tercihlerde adayların dikkat ettiği nitelik kodlarından en önemlisi 7225 nitelik kodu. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla uygulanmaya başlayan 7225 nitelik kodu, 'Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması' anlamına geliyor.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?
Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir.
ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?
Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.
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