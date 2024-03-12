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        Haberler Spor Voleybol 70. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde halk oylaması başladı - Futbol Haberleri

        70. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde halk oylaması başladı

        Milliyet Gazetesi'nin bu yıl 70.'si düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde oylama başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:37
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        Yılın Sporcusu Ödülleri'nde halk oylaması başladı
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        1954 yılından günümüze kadar uzanan ve 9 yıldır Gillette iş birliğiyle gerçekleşen spor ödül töreni Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için halk oylaması başladı.

        Bu yıl 70.’si düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nin jüri toplantısı; İspanya’nın Barselona şehrinde yapıldı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası’nın yanı sıra ülkemizin önde gelen spor temsilcilerinin yer aldığı 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nin jüri toplantısında 7 kategoride belirlenen adaylar, halkın oylamasına sunuldu.

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        ŞAMPİYONLARIN SEÇİMİNDE SÖZ SIRASI SPORSEVERLERDE

        2023 yılının en iyi sporcularının ve takımlarının ödüllendirileceği 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde sporseverler; Yılın Futbolcusu, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu, Yılın Paralimpik Sporcusu/Takımı, Yılın Antrenörü, Yılın Sporcusu ve Yılın Takımı olmak üzere 7 kategoride oy kullanabilecek. 2023 yılının başarılarıyla öne çıkan sporcularına ve takımları için oylar kullanarak bu heyecanda söz sahibi olabilecek.

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