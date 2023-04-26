7 Ocak Hangi Burç? 7 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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7 Ocak, yılın son ayı olan Aralık ayının 22. Gününden Ocak ayının 20. gününe kadar olan süreyi kapsayan oğlak burcuna dahildir. Oğlak burcu genel yapısıyla liderlik vasfı ve çalışkanlığıyla bilinen bir burçtur. 4 elementten toprak elementine ait olan burcun yönetici gezegeninin ise Satürn olduğu bilinir.

7 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?

7 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri

7 Ocak burcu, yani Oğlak burcu erkeği ana hatlarıyla çalışkan, lider ruhlu ve hırslı insanlar olarak bilinmektedirler. Diğer özellikleri ise şu şekildedir:

Oğlak burcu insanları hedeflerine odaklanan çalışkan insanlardır. Bu sebeple Oğlak erkekleri genellikle sorumluluk bilincinin fazlasıyla yerinde olmasından da kaynaklı iş hayatlarında tutulan başarılı kişiler olarak bilinirler.

Bağımsız yapıda olan Oğlak erkekleri genellikle bütün kararlarını tek başına alırlar. Bununla beraber kararlarına saygı duyulmasını beklerler ve bir karardan emin olduktan sonra bundan döndürülmesi pek kolay olmayan kişilerdir.

İşkolik olmalarıyla bilinen Oğlak erkekleri, zaman zaman işlerine o kadar odaklanırlar ki özel hayatlarını tamamen göz ardı edebilirler. Bu sebeple dengeyi korumaya her zaman özen göstermeleri gerekir.

7 Ocak Burcu Kadını Özellikleri

7 Ocak burcu kadını yani Oğlak kadınları sadık, geleneksel ve biraz da sert mizaçlı olmalarıyla diğer burçlardan ayrılmaktadır. Diğer özelliklerinden ise şu şekilde bahsedebiliriz:

Oğlak burcu kadınları, fazla arkadaş canlısı değillerdir fakat yakın ilişkiler kurdukları insanlara sadık ve dürüsttürler. Ayrıca, romantik ilişkilerinde de oldukça sabırlı kişilerdir.

Oğlak burcu kadınının olumsuz özellikleri arasında inatçı, kontrolcü ve tutucu olmaları vardır. Bu nedenle, esnekliklerini ve değişime ayak uydurma yeteneklerini geliştirmeleri önemlidir.

Oğlak burcu kadınları işlerine bağlıdırlar ve genellikle işlerinde başarılı olmak için çok çalışırlar. Zamanlarının çoğunu çalışarak geçirebilirler.

7 Ocak Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burç doğum saati ile ilgili olduğundan buna net bir cevap vermek mümkün değildir. 7 Ocak doğumlu iki bireyin yükselenleri farklı olabilir.

7 Ocak’ta Doğan Ünlüler Kimlerdir?

Genellikle aynı doğum günlerini paylaştığımız insanların kim olduğunu merak ederiz. Bununla beraber bunu paylaştığımız ünlüler de her zaman ayrı bir ilgi uyandırmıştır. 7 Ocak’ta doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular şu isimlerdir:

7 Ocak’ta doğan Türk ünlü ve futbolcular sıralamasına ünlülerle başlamak gerekirse; Peri Han, Saruhan Hünel ve Rana Alagöz bu tarihte doğan ünlü kişilerdir. Fakat bu tarihte doğan Türk bir futbolcu bulunmamaktadır.

sıralamasına ünlülerle başlamak gerekirse; Peri Han, Saruhan Hünel ve Rana Alagöz bu tarihte doğan ünlü kişilerdir. Fakat bu tarihte doğan Türk bir futbolcu bulunmamaktadır. 7 Ocak’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcular ise Lewis Hamilton ve Leonard Lansink olarak bilinir. Bu tarihte aynı zamanda Belçikalı futbolcu Eden Hazard da doğmuştur.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos