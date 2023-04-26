7 Ocak, yılın son ayı olan Aralık ayının 22. Gününden Ocak ayının 20. gününe kadar olan süreyi kapsayan oğlak burcuna dahildir. Oğlak burcu genel yapısıyla liderlik vasfı ve çalışkanlığıyla bilinen bir burçtur. 4 elementten toprak elementine ait olan burcun yönetici gezegeninin ise Satürn olduğu bilinir.
7 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?
7 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri
7 Ocak burcu, yani Oğlak burcu erkeği ana hatlarıyla çalışkan, lider ruhlu ve hırslı insanlar olarak bilinmektedirler. Diğer özellikleri ise şu şekildedir:
- Oğlak burcu insanları hedeflerine odaklanan çalışkan insanlardır. Bu sebeple Oğlak erkekleri genellikle sorumluluk bilincinin fazlasıyla yerinde olmasından da kaynaklı iş hayatlarında tutulan başarılı kişiler olarak bilinirler.
- Bağımsız yapıda olan Oğlak erkekleri genellikle bütün kararlarını tek başına alırlar. Bununla beraber kararlarına saygı duyulmasını beklerler ve bir karardan emin olduktan sonra bundan döndürülmesi pek kolay olmayan kişilerdir.
- İşkolik olmalarıyla bilinen Oğlak erkekleri, zaman zaman işlerine o kadar odaklanırlar ki özel hayatlarını tamamen göz ardı edebilirler. Bu sebeple dengeyi korumaya her zaman özen göstermeleri gerekir.
7 Ocak Burcu Kadını Özellikleri
7 Ocak burcu kadını yani Oğlak kadınları sadık, geleneksel ve biraz da sert mizaçlı olmalarıyla diğer burçlardan ayrılmaktadır. Diğer özelliklerinden ise şu şekilde bahsedebiliriz:
- Oğlak burcu kadınları, fazla arkadaş canlısı değillerdir fakat yakın ilişkiler kurdukları insanlara sadık ve dürüsttürler. Ayrıca, romantik ilişkilerinde de oldukça sabırlı kişilerdir.
- Oğlak burcu kadınının olumsuz özellikleri arasında inatçı, kontrolcü ve tutucu olmaları vardır. Bu nedenle, esnekliklerini ve değişime ayak uydurma yeteneklerini geliştirmeleri önemlidir.
- Oğlak burcu kadınları işlerine bağlıdırlar ve genellikle işlerinde başarılı olmak için çok çalışırlar. Zamanlarının çoğunu çalışarak geçirebilirler.
7 Ocak Burcu Yükseleni Nedir?
Yükselen burç doğum saati ile ilgili olduğundan buna net bir cevap vermek mümkün değildir. 7 Ocak doğumlu iki bireyin yükselenleri farklı olabilir.
7 Ocak’ta Doğan Ünlüler Kimlerdir?
Genellikle aynı doğum günlerini paylaştığımız insanların kim olduğunu merak ederiz. Bununla beraber bunu paylaştığımız ünlüler de her zaman ayrı bir ilgi uyandırmıştır. 7 Ocak’ta doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular şu isimlerdir:
- 7 Ocak’ta doğan Türk ünlü ve futbolcular sıralamasına ünlülerle başlamak gerekirse; Peri Han, Saruhan Hünel ve Rana Alagöz bu tarihte doğan ünlü kişilerdir. Fakat bu tarihte doğan Türk bir futbolcu bulunmamaktadır.
- 7 Ocak’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcular ise Lewis Hamilton ve Leonard Lansink olarak bilinir. Bu tarihte aynı zamanda Belçikalı futbolcu Eden Hazard da doğmuştur.