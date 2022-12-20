Bu yazımızın konusu ise arpım tablosunun bir elemanı olan 7’ler çarpım tablosu konusu üzerinedir. Tek bir sayı olduğu için sonucu sürekli olarak tek bir sayı olan 7’ler çarpım tablosu ezberleme yöntemleri nelerdir? 7’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları ne şekilde yapılmalıdır? İşte, tüm detaylar…

7’ler Çarpım Tablosu

Her ne kadar çarpım tablosunun kökleri Mezopotamya’ya yaklaşık 4000 yıl öncesine dayansa da günümüzde kullandığımız tabloya benzer ilk çarpım tablosu MÖ. 305 yılında Çin’de ortaya çıkmıştır. Çin’de, bambu şeritler üzerinde bulunan ve 60’lı ve 10’lu tabanlar kullanılarak hazırlanan bu çarpım tablosu bugünkü çarpım tablosunun ilk örneği olarak kabul edilmektedir. 1’den 10’a kadar olan sayıların birbirleriyle olan çarpımını gösteren bir çizelge olan çarpım tablosuna aynı zamanda kerrat cetveli adı da verilmektedir.

Eğitim hayatının ilk yıllarından itibaren öğrenilen ve gerek öğretim hayatı gerekse de hayatın diğer alanında başvurulan bir çizelge olarak karşımıza çıkan çarpım tablosu, yaşamı kolaylaştıran bir çizelge olarak dikkat çekmektedir.

Çarpım tablosu hakkında bu bilgileri verdikten sonra asıl konumuz olan 7’ler çarpım tablosu üzerine yoğunlaşabiliriz. Temel olarak 7 rakamının, 1’den 10’a kadar olan sayılarla çarpılması anlamına gelen 7’ler çarpım tablosu aynı zamanda bir toplama tablosu olarak da görülebilir. Örnekse 7x4=28 ifadesi aynı zamanda 7 sayısının 4 katı anlamına geldiğinden bu işlem, 7+7+7+7=28 olarak da yazılabilmektedir.

Her ne kadar rakamın 7’ler çarpım tablosu; 7 rakamının büyük bir sayı olmasından ötürü, öğrenciler için göz korkutucu gibi görünse de aşağıda vermiş olduğumuz çizelge üzerinden 7’ler çarpım tablosu ezberleme alıştırmaları kolaylıkla yapılacak ve bolca tekrar ile bu konu kolaylıkla öğrenilecektir.

Şimdi gelin hep birlikte 7’ler çarpım tablosuna birlikte göz atalım:

7’ler Çarpım Tablosu Ezberleme

7x1= 7

7x2= 14

7x3= 21

7x4= 28

7x5= 35

7x6= 42

7x7= 49

7x8= 56

7x9= 63

7x10= 70