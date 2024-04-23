7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali başladı

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2010 yılından bu yana 31 ülkeden katılımın olduğu 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, resmen başladı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen bienalde 5 bin 250 çocuk ve genç sanatçının 579 projesi sergileniyor.

Bir ay sürecek olan etkinliğin ana mekanı olarak MKM Beşiktaş Çağdaş belirlendi.

İkinci sergi mekanı olan İstiklal Sanat Galerisi de bienal kapsamında çocuk ve gençlerin ‘umut’ temalı eserlerini izleyiciyle buluşturacak.

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Bu iki mekanın yanı sıra, Kadıköy ve Beşiktaş iskele meydanları ile Şehir Hatları vapurları yine gençlerin konser ve performanslarına ev sahipliği yapacak…

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (PALETDER) tarafından organize edilen bienalin küratörlüğünü Dijital Sanat alanında pek çok ilk imza atan Esra Özkan üstleniyor. 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin konsepti bu yıl ‘umut’ olarak belirlendi. Bienal, bir yandan geçmiş yıllarda olduğu gibi resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon ve performans çalışmalarına ev sahipliği yaparken, diğer yandan bu yıl eklenen maker, yapay zeka, dijital sanatlar gibi alanlardan eserleri de ağırlıyor. ETKİNLİK BİR AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Bu yıl, deprem bölgesindeki çocuk ve gençlerle özel projeler gerçekleştirildi. Diğer yandan bir ay sürecek bienalde alanında uzman yüzlerce sanatçı, oyuncu, bilim insanı, akademisyen ve eğitimci ile atölye, söyleşi, panel ve etkinliklerin yapılacağı zengini bir bienal programı da hazırlandı. REKLAM STK’lar, müzeler, üniversitelerle yapılan işbirliğinde; bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, dijital, teknoloji, iklim öncüleri, deneyim paylaşımı, hayallerin gerçekleştirilmesi, iklim krizi, iklim adaleti, kapsayıcılık gibi alanlarında, atölyeler, etkinlikler yapılarak umudu yeşertmek için neler yapılabileceği sorusuna yanıt arayan çocuk ve gençlere destek oluyor.

Bienal etkinlikleri aynı zamanda öğretmenler içinde bir beslenme çantası olurken dünyada değişen dönüşen eğitim modellerinin temsilcilerini seminer ve atölye çalışmaları ile ağırlayarak öğretmenlerin mesleki anlamda desteklenmesini sağlıyor. BU YIL 12 ÜLKEDEN KATILIM VAR 23 Mayıs’a kadar devam edecek olan bienale bu yıl, İngiltere, Romanya, İtalya ve Rusya’nın aralarında bulunduğu 12 ülkeden katılım olduğu bilgisini veren Bienal Direktörü Gazi Selçuk, açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Bu yıl 25 şehir ve 12 farklı ülkeden çocuk ve gencin yaratıcı sanat projelerini İstanbul’daki 5 farklı mekanda sergiliyoruz. Sadece resim heykel, fotoğraf projeleri değil, yeni medya, dijital sanat, enstalasyon ve yapa zekanın kullanıldığı birbirinde zengin içeriklere sahip yüzlerce yaratıcı sanat projesi sanatseverlerle buluşuyor” dedi.

REKLAM “TAM OLARAK BUGÜN, EN GEÇ YARIN” Bienal küratörü Esra Özkan ise şunları söyledi: “Bienal, sanatın farklı dallarıyla mevcut gerçekliğimizden daha iyi bir geleceği hayal etmeyi ve hayallerimizi gerçeğe çevirmek üzere olan fikirlerimizin ilhanımı bulmak için yola çıkıyor. Uzakta sandığımız; umut ettiğimiz gelecek “Tam Olarak Bugün, En Geç Yarın” hayatımızın içinde!”