7 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen Bozdoğan-26 operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yerlikaya, bu kapsamda DEAŞ'a yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da eş zamanlı "Bozdoğan-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlar sonucunda İstanbul'da aralarında örgütün Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 11, Çorum'da 3, İzmir'de 2, Elazığ, Eskişehir, Kilis ve Trabzon'da ise 1'er zanlının gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.