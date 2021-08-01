7 ferdini kaybeden aileden o iddialara tepki

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam Türkiye'yi sarstı. Olayda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.
Habertürk yazarı Kemal Öztürk de kente giderek izlenimlerde bulundu. Öztürk, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:
"Bu sabah Türkiye'yi acıya boğan vahşi cinayetin işlendiği olay yerine geldim. Aile fertleri ile görüştüm. Yaşadıklarını sıkıntılarını anlattılar. Acıları çok büyük, yürekleri yanıyor. Ama benim gördüğüm bir şey var. Bu büyük ve canice işlenen katliam eğer bir çatışma ortamına ve bir kaosa dönüşmemişse, bu Dedeoğulları ailesinin yani 7 canını kaybeden ailenin sağduyusuna bağlı.
Yaptıkları konuşmalarda bunun bir Türk-Kürt kavgası olmadığını ısrarla altını çizdiler. Bunun bir siyasi kavga olmadığının altını ısrarla çizdiler. Bunun böyle olmasından dolayı da rahatsızlıklarını dile getirdiler. Bu açıdan ben aile fertlerinin ki son kalan Çetin Dedeoğulları. Aileden geride kalan tek kişi. O bile o acılı haliyle insanları sakinleştirmeye çalışan bir konuşma yaptı. Çok takdire şayan bir davranış.
Ailenin bu acılı haliyle tüm ihtiyaçları talepleri devlet yetkilileri tarafından da karşılanmaya çalışılıyor. Bu olayın aydınlatılması için de her şey yapılıyor. Aile de bu olayın kapatılmamasını, üstünün örtülmemesini, tetiği çeken elin arkasında başkaları varsa bunun da muhakkak bulunmasını arzu ediyor.
Daha önce Mayıs ayında iki aile arasındaki kavgada bir sürü insan yaralanmış. Saldırganların bazılarının serbest bırakılmasına da tepkililer. Zannediyorum bu konuda HSK bir soruşturma açabilir. Öte yandan ailenin bana söylediği, diğer aile ile aralarında bir husumet olduğu ancak bu kavgalar sırasında kendilerine ırkçı hakaretlerin de yapıldığı yönündeydi. Ama yine de bunun bir Türk-Kürt çatışması olduğunu düşünmüyoruz diyorlar. "
Kemal Öztürk, Konya izlenimlerini Habertürk'te aktarmaya devam edecek.
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