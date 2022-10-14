7 bin depozito iade noktası hizmete girecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Sıfır Atık Festivali" başladı.

Festivalin açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okullarda da iklim değişikliği ve çevrenin bir ders olarak müfredata girdiğini aktararak, sıfır atığın hayat tarzı haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kurum, festivalle, "ortak ev" olan dünyanın da korunmasına katkı sağlanacağını vurgulayarak, etkinliğe öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sıfır atık çalışmalarının önemine değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Sıfır Atık Hareketiyle esas amacımız; evlatlarımıza tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak, yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Bugün, dünya genelinde her yıl her yıl 800 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar, yani 2,1 milyar ton çöp üretiliyor. Bunların sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Çöplerin yüzde 46'sı geri dönüştürülemeyecek şekilde atılıyor. ABD, tek başına dünyadaki çöplerin yüzde 12'sinden sorumlu. Dünyada geri dönüşüm kapasitesinden daha fazla çöp üreten tek ülke ABD. Yani bir Amerikalı, bir Etiyopyalı'dan 7 kat fazla çöp üretiyor. Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu, küresel nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor. İki ülkenin ürettiği toplam çöp oranı ise dünyadaki toplam çöpün dörtte birine tekabül ediyor. Ülkemiz, Sıfır Atık Hareketiyle başlattığımız bugün geri kazanım oranımız yüzde 27,2'ye çıkmış bir ülkedir. Bugün tam 150 bin kurum binamızda sıfır atık yönetim sistemi kurulumunu tamamladık. 5 yılda geri kazandığımız atıklardan 62,2 milyar lira ekonomik kazanç sağladık. 5 yılda 3,9 milyon ton sera gazı salınımını engelledik. 347 milyon ağacımız bizlere nefes olmaya devam ediyor."

Kurum, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, belediyelerle sürdürülebilir belediyecilik anlayışını 81 ile, 84 milyon vatandaşa kazandıracaklarını anlattı.

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında da Türkiye Yüzyılını başlatmak gibi tarihi bir vazifeleri bulunduğunu dile getiren Kurum, bu anlayışla Türkiye'yi sıfır atık konusunda dünyaya örnek ülke haline getirecek, iklim dirençli, sürdürülebilir, çevreyi ve insanı merkeze alan, medeniyeti yaşatan, kimlikli şehirler için "Döngüsel Ekonomi Strateji ve Eylem Planı"nı hazırladıklarını kaydetti.

Bakan Kurum, Türkiye Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemini ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırdıklarını aktararak, bu sisteme geçişle ilk etapta 20 milyar adet cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajının geri dönüşüme uğramasını sağlayacaklarını vurguladı.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Kurum, vatandaşların bu süreçleri şeffaf bir şekilde izleyebileceği ve takip edebileceği Online Depozito Bilgi Yönetim Sistemini de tamamlamak üzere olduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pilot çalışmalarını başarıyla tamamladığımız depozito iade sistemini 2023 yılı itibarıyla kademeli olarak Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin istifadesine sunacağız. 2023'ün sonuna kadar tüm illerimizde ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinamızla 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesiyle 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltacak, 1,3 milyar kWh enerji, 3,6 milyon varil petrolden tasarruf sağlayacağız. İnşallah 20 yılda da ülkemize, 100 milyar liralık ekonomik kazanç ve 20 bin kardeşimize de doğrudan ve dolaylı istihdam sağlamış olacağız."

Bunu milletin desteğiyle başaracaklarını vurgulayan Kurum, "Kadim insanlık tarihinden önce bize doğru seslenen şöyle bir söz vardır; 'Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur; her şey ve herkes birbiri için yaşar. Birbiri için, bir ve beraberce yaşamak, doğanın kanunudur.' İşte geçmişten gelen bu sözlerin içerdiği derin anlamdan hareketle hem cennet vatanımız hem de ortak evimiz dünyamız için mücadele etmeye aşkla, azimle, kararlılıkla sevgiyle hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, çocuklara sokakları tertemiz, caddeleri ışıl ışıl, parkları, bahçeleri yemyeşil ve doğal alanları, gölleri, akarsuları tertemiz, denizi masmavi, ormanları hala asırlık ağaçlara ev sahipliği yapan yemyeşil bir Türkiye bırakmak istediklerinin altını çizerek, "Gelin hep birlikte gençlerimizin, yavrularımızın sesine kulak verelim. Hayal ettikleri Türkiye'yi ve Türkiye Yüzyılını el birliğiyle inşa edelim. Gençlerimiz çizdikleri resimlerde, yazdıkları kompozisyonlarda hep aynı mesajı veriyorlar. Buradan onların sesi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. 'Kuşlarımız plastik ağaçların üzerinde sahte dallara yuva yapmasın. Bir kırlangıcın gagası boya kokmasın. Bin yıllardır denizlerimizi besleyen istiridyeler bizlere inci yerine plastik boncuklar sunmasın. Yüzyılların şahidi kaplumbağalarımızın yumurtaları plastikten olmasın. Sıfır atık felsefesine, anlayışına ekmek gibi, su gibi muhtacız. Gelin hep birlikte gönüllerimizi tek bir gönül, kalplerimizi tek bir kalp, akıllarımızı tek bir akıl yapalım. Sıfır atığa sahip çıkalım.'" diye konuştu.

Kurum, son 2 yüzyılın, insanlar için hayatı kolaylaştırmak adına teknolojiyi geliştirmek ve yeni icatlar keşfetmekle geçtiğini, laboratuvarlar, atölyeler, araştırma merkezleri kurulduğunu, kimi buluşların insana ikinci bir hayat sunduğunu, kimisinin de yeni başlayan hayatları soldurduğunu anlatarak, tarihten bunlara ilişkin örnekler verdi.

'PLASTİK TOPRAĞI SESSİZCE ZEHİRLİYOR'

Plastiğin icat edilmesinden bahseden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün plastik 160 yaşında. 160 yıl önce üretilen bir plastik, bugün hala doğada yaşamakta. Her şeyi kabul eden toprak plastiği de bağrına basıyor. Oysa plastik toprağı sessizce zehirliyor. Toprağa masumca sarılan plastik, denizde balıklarımız için yemek taklidi yapıyor. Kullanılıp atılan pet şişeler, poşetler, hastalıklardan korunmak için takılan maskeler, ağa, oltaya takılarak balıklarla birlikte soframıza yemek olarak geliyor. Hiçbir şeyi iki kere kullanmak istemeyen 21. yüzyıl insanı, pipetin pimini çekip suya bırakıyor, poşetin fitilini ateşleyip toprağa salıyoruz. Toprağa, suya karışan plastikler, bizi korkutmuyor, telaşa düşürmüyor çünkü plastik dinamit gibi hemen öldürmüyor."

Kurum, insanlığın kendi eliyle yaptıklarının olumsuz sonuçlarını, küresel büyüklükte bir çevre kirliliği ve bunun sonucunda her geçen gün daha da büyüyen küresel iklim kriziyle yaşadığını belirterek, dünyanın her bölgesinde artık sayısı, sıklığı, şiddeti giderek artan afetler, seller, kuraklıklar yaşandığını, bu afetlerin şehirlere ve insanlara zarar verdiğini kaydetti.

Kaynakların sonsuz olmadığı bilinci ve anlayışıyla çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu küresel bir çevre seferberliği bu manada çok çok önemli. Sıfır Atık Hareketiyle sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa etmek zorundayız. Artık yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Bu çerçevede saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz bu hareket, BM Genel Kurulu'nda da imzalanan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' ile artık küresel bir çevre hareketine dönüştü. Dünyada da model alınacak sıfır atığı teşvik eden, her türlü girişim uluslararası platformda da büyük bir ilgiyle inşallah desteklenecek. Bu vesileyle her zaman çevre projelerine destek veren ve bizi hiçbir gün yalnız bırakmayan Sıfır Atık Hareketini uluslararası bir çevre hareketine dönüştüren saygıdeğer Hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Kurum, Sıfır Atık Seferberliği, dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan şehirlere bir panzehir olacağının altını çizerek, bu anlamda, tüm şehirlerde sağlıklı ve huzurlu yaşama katkı sunacak sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak için el ele verilmesi, iş birliği ve büyük bir dayanışma içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.