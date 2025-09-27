Kapılarını Aydan Şener ile açtı

7. Alanya Kitap Fuarı, geçtiğimiz akşam unutulmaz oyuncu Aydan Şener’in katılımıyla kapılarını açtı. Bu yıl orman yangınlarına dikkat çekmek için 'Orman' temasıyla düzenlenen fuarın açılışı fidan dikimiyle gerçekleşti.

Fidan dikimine katılan Aydan Şener; "Artık benim de Alanya’da bir dikili ağacım var" diyerek bu yılın temasına dikkat çekti; "Bu yıl fuarın teması orman olarak belirlendi. Öncelikle bu temayı belirleyen herkese çok teşekkür ediyorum çünkü orman yangınları hepimizin içini yaktı. Yavrusunu sırtında taşıyan kaplumbağayı, acı çeken hayvanları hiç unutamıyorum. Bu tema bize doğaya sahip çıkarak aslında geleceğe de sahip çıktığımızı hatırlatıyor. Doğayla birlikte yaşamayı, ormanlarımızı ve bizimle beraber yaşayan her canlıyı korumayı öğrenmemiz gerek."

Fuarın açılışının ardından gerçekleşen söyleşide Aydan Şener, tüm alanı dolduran hayranlarının sorularını uzun uzun yanıtladı.

“Keşke ben yazsaydım” dediğiniz bir kitap var mı? sorusuna; “Kürk Mantolu Madonna’yı oynamak da isterdim, keşke ben yazmış olsaydım. Anna Karenina’yı da çok severim, onu da oynamak isterdim.” cevabını verdi. “Hangi ülkede oyuncu olmak isterdiniz?” sorusunu yanıtlayan sanatçı; “Burada oyuncu olayım. Ülkemde olup biten her şeye çok duyarlıyım, empati duygum çok yüksek. Ülkemde olup biten olumsuz her şeye çok üzülüyorum çünkü ülkemi çok seviyorum. Yurt dışına çıktığımda en çok ülkemi özlüyorum” dedi.

Söyleşinin ardından Aydan Şener, “Kadına Dair” adlı ilk kitabını imzaladı. Sevenleriyle tek tek ilgilenen sanatçı, herkesle fotoğraf çektirerek sohbet etti. Aydan Şener 5 Ekim tarihinde de 15.Kocaeli Kitap Fuarı’nda da “Kadına Dair” adlı ilk kitabıyla sevenleriyle buluşacak. Aydan Şener’in söyleşi ve imza günleri Türkiye’nin birçok ilinde devam edecek.