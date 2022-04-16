68. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın jürisi, yarışmaya başvuran 176 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaplık kısa listeyi açıkladı.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 68’incisi düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’na bu yıl, geçen seneki katılımcı sayısının iki katından da fazla başvuru yapıldı. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın jürisi, yaptığı titiz değerlendirme neticesinde yarışmaya başvuran 176 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaplık kısa listeyi açıkladı.

Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına 1964 yılından bu yana düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 68’incisinin sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.

Sait Faik Abasıyanık

2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Jürinin 176 kitap arasından seçtiği kısa liste alfabetik olarak şöyle:

1) Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım, Mustafa Çiftçi (İletişim Yayınları)

2) Alametler Kitabı, Gaye Boralıoğlu (İletişim Yayınları)

3) Ateş Sönene Kadar, Aylin Balboa (İletişim Yayınları)

4) Ateşten Atlamak, Fatma Nur Kaptanoğlu (Can Yayınları)

5) CIS, Hakan Sarıpolat (İthaki Yayınları)

6) Daha İyi Misin?, Hande Ortaç (İletişim Yayınları)

7) Dönme Dolap Düşleri, M. Özgür Mutlu (İthaki Yayınları)

8) Gör Bağır, Fuat Sevimay (İthaki Yayınları)

9) Karsambaç, Zafer Doruk (Sel Yayınları)

10) Yok Yolcu, Kâmil Erdem (Sel Yayıncılık)

Bu yılki Armağan’ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanacak.

Sait Faik Hikâye Armağanı

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı veriyor. Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğiyle düzenleniyor. Hikâye Armağanı’nın jürisinde Doğan Hızlan (Jüri Başkanı), Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Beşir Özmen ve Metin Celal yer alıyor.