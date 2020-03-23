HALDUN DORMEN: BUNU MİLLETİMİZ İÇİN YAPMALIYIZ

92 yaşındaki Haldun Dormen, evinde kitap yazdığı anları şu sözlerle yayınladı:

Evden çıkamadığımız için saatlerimi yeni bir kitap yazmakla geçiriyorum. Her şey durdu, herkes gibi işlerimiz alt üst oldu ama ne yapıp yapıp kurallara uymamız gerekiyor.

Bunu hem kendimiz, hem de milletimiz için yapmamız gerek. Sağlık Bakanımızın sözleri hepimize doğru yolu gösteriyor. Bu yüzden ona hem teşekkür ediyor, hem de bu kurallara mutlaka uymamız gerektiğine inanıyorum.

Biraz düşünürseniz evde oyalanacak bir sürü şey bulabilirsiniz. Bundan en ufak bir kuşkum yok. Bu tatsızlığı kolayca atlatabileceğimizi ve en kısa sürede sağlığımıza kavuşacağımızı umuyorum. Sağlıcakla kalalım.