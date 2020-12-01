65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren yeni bir kısıtlama geldi. 65 yaş üstü vatandaşlar her gün belli saatlerde sokağa çıkabiliyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLAR NELER?

Yeni genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlar sokağa çıkması kısıtlandı.

65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

65 YAŞ VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR VE İŞ SAHİPLERİ İŞE GİDEBİLECEK Mİ?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.