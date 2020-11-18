65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genişletildi. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile de detaylar yayımlandı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. 65 yaş üstü için de açıklama yapan Erdoğan, "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." ifadelerini kullandı. İşte, ayrıntılar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENELGESİ

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.