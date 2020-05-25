65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağı nedeniyle memleketlerine, yazlıklarına gidememekten şikayet ediyordu. Konu Bilim Kurulu Toplantısı'nda da görüşüldü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşme sonucunda, 65 yaş üstü vatandaşların en az 1 ay geri dönmeme ve gittikleri adresin sabit olması kaydıyla seyahatlerine izin verildi. 65 yaş üstü seyahat iznini e-Devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son açıklama ve 65 yaş üstü seyahat izin belgesi ile ilgili detaylar haberimizde.
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET'TEN NASIL ALINIR?
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü vatandaşların seyahat etmesi ile ilgili dün bir açıklama paylaştı. 81 il valiliğine "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" konulu genelge gönderildiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşların evlerinden seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmesi için e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı Sistemi'nin başvurulara uygun hale getirildiği bildirildi.
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İzin belgesi onaylanan vatandaşların bilgilerinin, PolNet üzerinden otomatik olarak gidecekleri illerdeki valilikler ile kayıtlı oldukları aile hekimine bildirildiği ifade edilen açıklamada, bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimlerince gerekli takiplerinin yapılabilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.
190 BİN 65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ ONAYLANDI
İçişleri Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı rakamlara göre, "e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 vefa destek hattı üzerinden saat 12.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri onaylanan başvuru 190.679. Başvuran ve yanındakiler dâhil toplam kişi sayısı: 416.598’dir" ifadelerine yer verdi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde devam etti:
"Ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarımızda yer alan kaymakamlıklar ve valilikler önünde “yığılma var” şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Haberlerin yapıldığı yer Bağcılar Kaymakamlığı olup, vatandaşlarımız buraya bilgi/ danışma amaçlı gelmiştir. Bu amaçla kaymakamlığa gelen toplam 15 vatandaşımıza gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gönderilmiştir.
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız dün itibariyle seyahat izin belgelerini; e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden kesintisiz bir şekilde almaya devam etmektedir."
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