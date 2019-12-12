Yaşlılık maaşı diğer ismi 65 yaş aylığı geçtiğimiz yıllarda 3 aylık ödenen bir maaştı şimdi ise aylık olarak ödeniyor. İşte yaşlılık maaşı hakkında merak ettikleriniz...

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 yaş aylığı, 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu geçimine el vermeyen vatandaşlara bazı kriterler dahilinde yılda 4 kez verdiği maaştır.

65 YAŞ AYLIĞI - YAŞLILIK MAAŞI KİME VERİLİR?

65 yaşını dolduran geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan yaşlılara verilen maaştır.

YAŞLILIK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

65 yaşını doldurmuş

Nafaka almayan

Geliri olmayan

Türk vatandaşı olan

Sağlık sigortası ve sosyal güvencesi olmayan

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Yaşlılık maaşı her ayın 5'inden 9'una kadar yatırılır. Maaş ödeme günleri ise kişinin doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor.