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65 yaş aylığı başvurusu ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları

65 yaş aylığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir geliri ya da aylığı olmayan ve 65 yaşını doldurmuş kişilere verilen aylıktır. 65 yaş aylığı başvurusu nereden nasıl yapılır? 65 yaş aylığı ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...

12.12.2019 - 14:21 | Güncelleme:
65 yaş aylığı

Yaşlılık maaşı diğer ismi 65 yaş aylığı geçtiğimiz yıllarda 3 aylık ödenen bir maaştı şimdi ise aylık olarak ödeniyor. İşte yaşlılık maaşı hakkında merak ettikleriniz...

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 yaş aylığı, 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu geçimine el vermeyen vatandaşlara bazı kriterler dahilinde yılda 4 kez verdiği maaştır.

65 YAŞ AYLIĞI - YAŞLILIK MAAŞI KİME VERİLİR?

65 yaşını dolduran geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan yaşlılara verilen maaştır.

YAŞLILIK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

  • 65 yaşını doldurmuş
  • Nafaka almayan
  • Geliri olmayan
  • Türk vatandaşı olan
  • Sağlık sigortası ve sosyal güvencesi olmayan

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Yaşlılık maaşı her ayın 5'inden 9'una kadar yatırılır. Maaş ödeme günleri ise kişinin doğum tarihinin son rakamına göre belirleniyor.

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde
  • Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6’sında
  • Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde
  • Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde
  • Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9’unda alırlar.

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