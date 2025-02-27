60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak takımlar açıklandı - Diğer Haberleri

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak takımlar açıklandı - Diğer Haberleri

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, 12 ülkeden toplam 22 takım katılacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3 Dünya Turu, 13 profesyonel, 6 da kıta takımı mücadele edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyespor olmak üzere Türkiye'den 3 takım TUR 2025'te yer alacak.

TUR'da geçen yıl yeşil ve turkuaz mayonun yanı sıra 5 etap kazanarak yarışa damgasını vuran Picnic PostNL, son şampiyon ünvanını korumak için Türkiye'ye gelecek. Picnic PostNL'in Hollandalı bisikletçisi Frank van den Broek, 2024 yılında genel klasman birinciliğini elde ederek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Organizasyona katılacak takımlar şöyle:

Dünya Turu takımları:

Alpecin-Deceuninck (Belçika), Picnic PostNL (Hollanda), XDS Astana (Kazakistan)

Profesyonel takımlar:

Lotto (Belçika), Uno-X Mobility (Norveç), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), VF Group Bardiani-CSF-Faizane (İtalya), Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Polti VisitMalta (İtalya), Unibet Tietema Rockets (Fransa), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Solution Tech Vini Fantini (İtalya), Flanders-Baloise (Belçika), Wagner Bazin WB (Belçika), Novo Nordisk (ABD)

Kıta takımları:

Terengganu (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), China Glory-Mentech (Çin), İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Spor Toto (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye)