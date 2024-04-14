6 yaşındaki çocuk dere yatağına düştü
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, 6 yaşındaki bir çocuk, eriyen karlardan suyla dolan dere yatağına düşerek gözden kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Giriş: 14.04.2024 - 15:34 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:34
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O, tarım arazisinde çalışan ailesiyle birlikteyken kar sularının doldurduğu dere yatağına düştü.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Köylülerle yaptıkları aramada çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, derede kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
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