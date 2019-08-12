Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı süren 3 uydu ile birlikte toplamda uydu sayısının 6'ya yükseleceğini belirtti. Turhan "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi. Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacağını belirten Turhan "Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek" diye konuştu.

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