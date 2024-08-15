Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve paydaş kurum müdürleri de Çiftçi'ye ziyaretlerinde eşlik etti. Vali Çiftçi, daha önce Ağzıaçık, Uzunahmet, Sivişli, Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 ile Mecidiye tabyalarında da incelemelerde bulunmuş ve bu tarihi yapıların korunması için çalışma yapılması talimatı vermişti.